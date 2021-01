Vaccini: Pizzul (Pd), polemiche Lega su siringhe pretestuose, Italia seconda in Ue mentre Lombardia quartultima tra regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli errori sul conferimento delle siringhe vanno evitati ma non spiegano il forte ritardo della Regione sui vaccini anti Covid". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Pd al Pirellone Fabio Pizzul commenta la polemica dei parlamentari della Lega sull'invio errato di una certa quota di siringhe per il vaccino agli ospedali lombardi e in particolare a quelli pavesi, i cui vertici hanno però assicurato che l'errore non ha avuto effetti sull'andamento delle vaccinazioni. "Le polemiche della Lega - prosegue Pizzul - sono pretestuose, perché oggi l'Italia è seconda in Europa per vaccinazioni effettuate, sia in termini assoluti che in rapporto alla popolazione, ma la Lombardia rimane quartultima tra le regioni italiane per dosi somministrate in percentuale a quelle ricevute. Più che far polemiche, i leghisti nostrani dovrebbero mettere i lavoratori della sanità in condizione di operare e proteggere i cittadini. Il resto non conta." (com)