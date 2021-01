Speciale scuola: Manfredi, riaprire superiori almeno al 50 per cento in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi auguro che le Regioni, con senso di responsabilità e cooperando con il governo, facciano di tutto per riaprire almeno al 50 per cento nella didattica in presenza nelle scuole superiori". Lo ha detto il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, a "Studio24" su RaiNews24. "In questo anno così difficile - ha aggiunto - i ragazzi hanno pagato il prezzo più alto. Credo che considerando le condizioni difficili della pandemia dobbiamo fare il possibile per riportare in classe gli studenti delle superiori". (Rin)