Speciale scuola: genitori e studenti del Lazio in piazza, no rientro 11 gennaio, prima sicurezza e trasporti

- In piazza Montecitorio a Roma, stamattina, genitori e studenti degli istituti superiori del Lazio hanno manifestato per chiedere di posticipare il rientro in presenza a scuola, a oggi previsto - salvo cambiamenti dell'ultima ora - all'11 gennaio e di provvedere a garantire maggiore sicurezza nelle scuole, dal punto di vista del contrasto alla pandemia, e più investimenti in materia d'istruzione. A indire la protesta il coordinamento dei presidenti dei Consigli di istituto del Lazio. "Scuola in confusione futuro in distruzione" e "A scuola sì ma con le condizioni", si legge sui cartelli esposti da alcuni studenti. "Avremmo voluto che i trasporti fossero stati potenziati con autovetture dedicate a studenti. C'è la necessità di avere un monitoraggio preciso per i nostri studenti che possa garantire il tracciamento - ha spiegato Annamaria Riccio, portavoce del coordinamento -. Chiediamo di essere invitati ai tavoli dove si decide. Abbiamo fatto numerosi tentativi, ho scritto personalmente chiedendo di essere ascoltata dal prefetto, non ho ricevuto risposta così come tutti i miei colleghi di tutte le regioni di Italia, nessuna prefettura, se non pochissime, ci ha ascoltati. Abbiamo scritto ripetutamente al ministro Azzolina, non siamo mai stati invitati e mai ascoltati. Siamo presidenti di consiglio di istituto, rappresentiamo tutte le componenti della scuola e siamo regolarmente ignorati. Pensiamo che le scuole siano luoghi sicuri perché messi in sicurezza dal personale scolastico. Il problema è fuori, il contagio si trasmette fuori - ha sottolineato -. Ed è per questo che vorremmo che si agisse su tutto ciò che accade fuori per permettere agli studenti di rientrare. Le fasce orarie di entrata e uscita sono inaccettabili, i ragazzi non hanno possibilità di fare altro uscendo da scuola la sera. Attività ludiche, sportive, completamente annullate". (Rer)