Calabria: Spirlì, scandalizzato da ricorsi presentati contro ordinanza scuole (2)

- Ma non è tutto. Spirlì ha affermato: "Quello in atto è un giochino che sta mettendo a durissima prova la tenuta psicologica delle persone. Qui non c’è una responsabilità della giunta regionale o della politica, qui c’è qualcuno che mira ad andare contro il buonsenso, in un momento in cui si registrano moltissimi casi di positività in tutti i comuni della Calabria. Chi ha presentato questo ricorso dovrà dare spiegazioni alle decine di migliaia di genitori che non vogliono che i loro figli seguano la didattica in presenza. Cosa succederà se i ragazzi dovessero contagiarsi nel tragitto casa-scuola e dovessero infettare le persone care?". Quindi il governatore facente funzioni della Calabria ha concluso: "Questa volta non passa, andremo fino al Consiglio di Stato per difendere un’ordinanza che è misurata al pericolo che si corre. Qualcun altro, invece, dovrebbe spiegare il perché di questo accanimento non contro il presidente della Regione, ma contro i giovani e le loro famiglie". (Ren)