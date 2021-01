Carabinieri: il generale Lorenzo Falferi è il nuovo comandante provinciale di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riporta il comando provinciale dei carabinieri di Roma, "il generale Falferi ha iniziato la carriera militare nel 1986, frequentando i corsi dell’accademia militare di Modena e della scuola di applicazione carabinieri di Roma e, infine, il corso di 'Istituto superiore Stato maggiore interforze' presso il Centro Alti Studi della Difesa in Roma; è laureato in 'Giurisprudenza' e in 'Scienze della sicurezza interna ed esterna', ha conseguito altresì il 'Master di formazione in esperti in problemi di cooperazione e sicurezza internazionale', il 'Master in Studi internazionali strategico militari' e il 'Master in strategia globale e sicurezza'; è stato insignito delle seguenti onorificenze: croce d’oro per anzianità di servizio militare; medaglia Mauriziana al merito militare di 10 Lustri; medaglia d’oro al merito di Lungo comando; cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana". (Com)