Lombardia: da Regione 8 milioni per impianti fotovoltaici in palazzi Erp (2)

- La produzione di energia ottenuta da questi pannelli fotovoltaici potrà essere utilizzata nell'immobile a copertura dei consumi delle utenze comuni e, in presenza di un esubero di produzione, anche a copertura dei fabbisogni degli inquilini. "I fondi e la potenza minima degli impianti da installare - aggiunge l'assessore Massimo Sertori - sono assegnati alle Aler in proporzione al patrimonio edilizio residenziale posseduto, sulla base dei dati dell'Anagrafe regionale". Le cinque Aziende per l'edilizia residenziale, possiedono infatti circa il 60 per cento degli alloggi lombardi destinati a Servizi abitativi pubblici. Nel dettaglio ad Aler Milano sono stati destinati 4 milioni di euro, alla Aler di Brescia, Cremona e Mantova 1,28 milioni euro, così come a quella di Varese, Monza e Como. Alla Aler di Bergamo, Lecco e Sondrio sono invece stati attribuiti 800mila euro, infine a Pavia e Lodi sono stati assegnati 640mila euro. "Gli incentivi economici della produzione fotovoltaica - spiega Bolognini - costituiranno una entrata vincolata ai fondi che abbiamo costituito (l.r. 16/2016) per calmierare il mercato e tutelare le fasce più deboli. Un'iniziativa che ci consentirà di intervenire per esempio in situazioni di particolare tensione abitativa. Mi riferisco per esempio alla morosità incolpevole e al sostegno del costo per i servizi energetici degli inquilini in condizioni di disagio economico. Oltre a concorrere, infine, alla copertura dei mancati introiti delle Aler". (segue) (Com)