Lombardia: da Regione 8 milioni per impianti fotovoltaici in palazzi Erp (3)

- Gli interventi delle Aler dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2022."Gli impianti fotovoltaici - spiega l'assessore Sertori - dovranno raggiungere almeno 4 megawatt di potenza installata per una produzione di energia rinnovabile che equivale al fabbisogno elettrico di quasi 2.000 famiglie lombarde. Regione Lombardia dimostra ancora una volta la sua attenzione nei confronti dell'energia pulita e dell'ambiente". "Le Aziende per l'edilizia residenziale - concludono gli assessori Cattaneo e Bolognini - garantiranno tempi di realizzazione coerenti con la finalità e la programmazione delle risorse che sono stanziate dalla l.r. 9/2020. Una norma si conferma volano di ripartenza economica e sociale per tutta la regione. Prosegue dunque il nostro impegno per trasformare il loro prezioso patrimonio, che è di tutti i lombardi". (Com)