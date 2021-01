India: Ufficio di statistica prevede contrazione del 7,7 per cento nell’anno fiscale in corso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato annuale previsto dall’Ufficio nazionale di statistica indiano è inferiore a quello stimato dalla Banca mondiale nel suo ultimo rapporto “Global Economic Prospects”, pubblicato ieri. L’organizzazione internazionale si aspetta una contrazione del 9,6 per cento nell’anno fiscale in corso, mentre il Paese dovrebbe tornare a crescere, del 5,4 per cento, il prossimo. La situazione, ha osservato la Banca mondiale, riflette la debolezza dei consumi e degli investimenti privati. Il settore informale, che rappresenta quattro quinti dell’occupazione, ha subito un duro colpo con l’epidemia di coronavirus e le conseguenti misure di contenimento. Nel rapporto viene sottolineato che il rallentamento era già iniziato l’anno scorso ma si osserva anche che i recenti dati ad alta frequenza mostrano un recupero nei servizi e nell’industria manifatturiera. (Inn)