Scuola: ministero, inoltrate 309 mila domande per iscrizione prossimo anno

- Hanno preso il via dal 4 gennaio scorso le iscrizioni online per l’anno scolastico 2021/2022. Alle 12.00 di oggi le domande completate e inoltrate erano 309.410. Lo rende noto il ministero dell'Istruzione. In totale, sono poi più di 395 mila le utenze che hanno fatto accesso al servizio. Accesso che nel 39 per cento dei casi è avvenuto attraverso SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Il 63 per cento di coloro che hanno utilizzato la piattaforma dedicata alle iscrizioni lo ha fatto via desktop, il 34 per cento da smartphone, il 3 per cento da tablet.(Rin)