Roma: Milani-Rinaldi (Fd'I), benvenuto Enzo Blasi, partito rafforza presenza su territorio

- "È con piacere che diamo il benvenuto in Fratelli d'Italia ad Enzo Blasi, esponente e coordinatore di Forza Italia del Municipio V. Un'adesione che dimostra la costante crescita di Fd'I a Roma e in particolare nelle periferie, abbandonate dall'amministrazione 5 stelle". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Massimo Milani coordinatore romano e Daniele Rinaldi coordinatore nel Municipio V. "Il nostro partito prosegue l'attività di radicamento e aggregazione sul territorio, nei quartieri, attraverso l'impegno dei nostri consiglieri e militanti, e l'arrivo di Enzo sarà prezioso per rafforzare la nostra presenza nel Municipio V. Fd'I conferma di essere, ancora una volta, punto di riferimento per tanti esponenti del centrodestra", concludono. (Com)