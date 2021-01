Romania: novembre 2020, numero di permessi di costruzioni in calo del 4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei permessi di costruzione di edifici residenziali emessi in Romania nei primi undici mesi del 2020 è diminuito del 4 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. Pertanto, tra il 1 gennaio e il 30 novembre 2020, sono stati rilasciati 37.781 permessi di costruzione per edifici residenziali in Romania. Nei primi undici mesi del 2020 si sono verificati cali nelle seguenti regioni: est (-607 autorizzazioni), centro (-349), ovest (-309), Bucarest-Ilfov (-296), sud ovest Oltenia (-268) e nord est (-1). Una crescita è stata registrata invece nella regione del nord ovest (+252 permessi). La regione di sviluppo della Muntenia meridionale è rimasta allo stesso livello. A novembre 2020 sono state rilasciati 3.152 permessi costruzioni per edifici residenziali, in calo del 21,5 per cento rispetto a ottobre 2020 e del 7,9 per cento rispetto a novembre 2019. (Rob)