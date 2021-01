Yemen: ribelli Houthi rapiscono ingegneri impiegati nella compagnia petrolifera Safer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ribelli sciiti yemeniti Houthi hanno rapito tre ingegneri impiegati nella compagnia petrolifera dello Yemen Safer Company for Oil Exploration and Production, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa statale “Saba News”. L'azienda ha rilasciato un comunicato in cui accusa i militanti di aver rapito i tre dipendenti. I primi due sono stati sequestrati da un autobus diretto a Sana’a - la capitale dello Yemen occupata dai ribelli sciiti dal 2014 - mentre si stavano dirigendo verso i giacimenti di gas di Marib. Il terzo ingegnere è stato invece rapito nella sua abitazione a Sana’a. Nel comunicato stampa la Safer Oil ha lanciato un appello alla comunità internazionale a condannare tali atti e a intervenire, chiedendo il rilascio dei tre ingegneri. (Res)