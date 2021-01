Usa: senatore repubblicano Inhofe, mai visto Pence così infuriato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano James Inhofe ha dichiarato di non aver mai visto il vice presidente statunitense Mike Pence “così infuriato” come dopo gli appelli del presidente Donald Trump, che più volte gli ha chiesto di fermare la ratifica dell’elezione di Joe Biden da parte del Congresso. “Conosco Mike Pence da sempre e non l’ho mai visto così infuriato. Ho avuto una lunga conversazione con lui. Diceva: ‘Dopo tutto quello che ho fatto (per Trump)…”, ha raccontato Inhofe al portale “Tulsa World”. Dopo le forti sollecitazioni da parte del capo della Casa Bianca, Pence ha pubblicato ieri una lettera indirizzata ai membri del Congresso nella quale affermava di non avere “l’autorità unilaterale” per respingere il voto del Collegio elettorale. Questa mattina, dopo aver ripreso la sessione a camere congiunte sospesa a causa dell’assalto al Campidoglio da parte di sostenitori di Trump, il Congresso ha infine ratificato la vittoria di Biden alle elezioni del 3 novembre scorso. (segue) (Nys)