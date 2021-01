Usa: senatore repubblicano Inhofe, mai visto Pence così infuriato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Inhofe, Trump “avrebbe dovuto non scusarsi, ma mostrare più disdegno per gli assalitori”. Il presidente uscente si è rivolto ai manifestanti solo in serata, chiedendo loro di restare pacifici ma continuando a sostenere la liceità delle loro rivendicazioni, incentrate su presunti brogli alle elezioni di novembre. Inhofe ha affermato che ieri sera all’interno del Campidoglio si trovavano “almeno mille persone”, ma che “nessuno si è davvero sentito in pericolo”. Il senatore ha raccontato di aver appreso solo più tardi in televisione che uno degli assalitori ha sparato colpi di fucile dalla sua scrivania. In relazione ai disordini hanno perso la vita quattro persone, tra cui una donna all’interno della sede del Congresso ferita mortalmente da un colpo di arma da fuoco delle forze dell’ordine. (Nys)