Brasile: governo azzera imposte su importazione di siringhe e aghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio estero (Camex) del ministero dell'Economia del Brasile ha deciso di azzerare temporaneamente l'imposta sulle importazioni per siringhe e aghi. La misura mira a soddisfare la necessità di rifornimento per poter portare avanti il Piano operativo nazionale vaccinazioni (Ponv) contro la Covid-19. Secondo quanto recita il documento pubblicato nell'edizione odierna della Gazzetta ufficiale "la pubblica amministrazione è autorizzata a stipulare contratti o altri strumenti simili, con esenzione di gara d'appalto per l'acquisizione di vaccini e forniture necessarie per la vaccinazione contro la Covid-19, anche prima della registrazione sanitaria o dell'autorizzazione per uso di emergenza e l'appalto di beni e servizi per la logistica, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la comunicazione sociale e pubblicitaria, la formazione e altri beni e servizi necessari per l'attuazione della vaccinazione". (segue) (Brb)