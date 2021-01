Brasile: governo azzera imposte su importazione di siringhe e aghi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Brasile ha infatti disposto una requisizione amministrativa di siringhe e aghi presso i produttori nazionali (meccanismo attraverso cui il governo può determinare l'acquisto di apparecchiature mediche presso aziende private, senza gara di appalto "in caso di imminente pericolo pubblico") dopo che lo scorso dicembre le aziende che hanno partecipato all'asta indetta dal ministero hanno garantito la fornitura di solo il 2,4 per cento del totale di siringhe con ago necessarie per la campagna di vaccinazione contro la Covid-19. Secondo il quotidiano "Estato de Sao Paulo", le aziende che hanno partecipato hanno offerto 7,9 milioni di prodotti richiesti, lamentando che l'annuncio prevedeva forniture di siringhe e aghi come un unico prodotto a un prezzo considerato inferiore a quello di mercato. Inoltre dal primo gennaio la Segreteria per il commercio estero (Secex) del ministero dell'Economia ha iniziato a richiedere una licenza speciale per autorizzare la vendita di forniture mediche all'estero. (segue) (Brb)