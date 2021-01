Roma: Città metropolitana, sopralluogo su strada franata Canterano, a breve lavori ripristino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesindaca della Città metropolitana di Roma Teresa Zotta questo pomeriggio ha incontrato il sindaco di Canterano, Mario Teodori. "Aassieme abbiamo effettuato il sopralluogo presso la frana che ha interessato la strada di ingresso al comune metropolitano". Lo comunica in una nota la stessa vicesindaca Zotta. "Fortunatamente nel momento del crollo della strada nessun mezzo stava attraversando la carreggiata. Assieme ai tecnici di città metropolitana abbiamo attivato uno studio di fattibilità per i lavori in modo da poter nel più breve tempo possibile iniziare i lavori di ripristino - spiega Zptta -. Presumibilmente già da domani istalleremo semafori che consentiranno un deflusso ordinato nella strada secondaria per accedere al paese. Ringrazio il sindaco e tutta la comunità di Canterano per la collaborazione ricevuta, con l'impegno di seguire con attenzione tutte le procedure per il ripristino dell'area", conclude Zotta.(Com)