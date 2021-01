Germania: ministro Difesa Kramp-Karrenbauer, difendere l'inviolabilità del Bundestag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviolabilità del Bundestag deve essere difesa “contro tutti gli attacchi, le immagini dagli Stati Uniti ce lo insegnano”. È quanto affermato dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Intervistata dal quotidiano “Die Welt”, in questo modo Kramp-Karrenbauer ha commentato l'assalto al Congresso degli Stati Uniti da parte dei sostenitori del presidente uscente del Paese, Donald Trump. Per la ministra della Difesa tedesca, sarebbe “perfettamente giustificata” l'istituzione di una zona di interdizione intorno al Bundestag. Kramp-Karrenbauer ha, quindi, evidenziato come, in tutto il mondo e anche in Germania, si possano osservare “tendenze alla radicalizzazione”. Secondo la ministra della Difesa tedesca, “non si può escludere che qualcuno possa sentirsi incoraggiato” ad attaccare il Bundestag dalle immagini dei disordini al Campidoglio di Washington. Il 29 agosto scorso, alcuni estremisti di destra hanno tentato di assaltare il parlamento federale, occupando una delle scalinate d'accesso dell'edificio. (segue) (Geb)