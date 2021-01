Germania: ministro Difesa Kramp-Karrenbauer, difendere l'inviolabilità del Bundestag (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo, sgomberato dalla polizia, si era staccato da una manifestazione di negazionisti del coronavirus e oppositori delle restrizioni anticontagio in vigore in Germania. Durante una manifestazione analoga tenuta a Berlino il 18 novembre, deputati di Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nell'estrema destra, avevano permesso ad alcuni dimostranti di entrare nel Bundestag, protetto dalle forze dell'ordine. All'interno del parlamento federale, i negazionisti del coronavirus hanno aggredito e insultato sia diversi deputati sia il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier. (Geb)