Germania: presidente Bundestag Schaeuble valuta di rafforzare sicurezza del parlamento

- Il presidente del Bundestag, Wolfgang Schaeuble, ha disposto un esame per valutare il rafforzamento della sicurezza del parlamento federale. L'iniziativa verrà svolta in coordinamento tra i responsabili per la difesa e la sicurezza dei gruppi parlamentari, il governo del Land di Berlino e il ministero dell'Interno tedesco. Schaeuble ha assunto la decisione a seguito dell'assalto dato al Congresso degli Stati Uniti dai sostenitori del presidente uscente del Paese, Donald Trump. Come riferisce il gruppo editoriale “Rnd”, Schaeuble ha già richiesto all'ambasciata di Germania a Washington un rapporto sui disordini avvenuti ieri, 6 gennaio, al Congresso degli Usa. (Geb)