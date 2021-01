Usa: ufficio stampa della Casa Bianca non avvertito della dichiarazione di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio stampa della Casa Bianca non sapeva nulla della dichiarazione con cui il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha promesso questa mattina “una transizione ordinata” verso la futura amministrazione di Joe Biden. Lo scrive l’emittente “Cnn” citando un funzionario dell’amministrazione Trump. La dichiarazione di Trump è stata diffusa attraverso i canali social del consigliere presidenziale Dan Scavino, dal momento che Facebook, Twitter e Instagram hanno deciso di sospendere l’account del presidente degli Stati Uniti a seguito dell’assalto dei sostenitori di quest’ultimo al Campidoglio, proprio mentre era in corso la sessione a camere congiunte del Congresso per la ratifica della vittoria di Biden. “Anche se sono totalmente in disaccordo con il risultato delle elezioni, e i fatti sono dalla mia parte, ci sarà una transizione ordinata il 20 gennaio prossimo. Ho sempre detto che continueremo la nostra lotta per assicurare che solo i voti legali vengano contati. Questo rappresenta la fine del più grande primo mandato della storia presidenziale, ma è solo l’inizio della nostra lotta per rendere l’America grande ancora!”, si legge nel messaggio. Sei ore dopo la pubblicazione della dichiarazione da parte di Scavino, la Casa Bianca non si è ancora espressa ufficialmente. La fonte della “Cnn” sostiene che gli addetti stampa della presidenza “si sono svegliati questa mattina per apprendere della dichiarazione attraverso i notiziari, come chiunque altri”. (Nys)