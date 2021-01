© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente croato Zoran Milanovic si è vaccinato oggi contro il Covid-19. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui la vaccinazione è avvenuta nell'ufficio del palazzo presidenziale nel quartiere di Pantovcak. Milanovic, in un breve messaggio in occasione dell'evento, ha invitato i cittadini croati a fare lo stesso in quanto è "sicuramente meglio sottoporsi al vaccino che essere infettati dal Covid-19". (Seb)