Grecia: asili nido e scuole elementari riapriranno l'11 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli asili nido, le scuole elementari e di istruzione speciale in Grecia riapriranno l'11 gennaio. Lo ha annunciato il ministero dell'Istruzione greco confermato che per venerdì 8 gennaio, le scuole medie e superiori riprenderanno le lezioni online. Il dicastero ha così fatto chiarezza dopo che il neo portavoce del governo Aristotelian Peloni ha detto che "non c'erano certezze" sulla riapertura delle scuole per gli alunni più piccoli. (Gra)