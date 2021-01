Ungheria: ministro Esteri, coordinamento Ue su vaccini non all'altezza delle aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza di turno portoghese dell'Ue non è iniziata in un momento facile, poiché l'approvvigionamento congiunto di vaccini europei non è ancora all'altezza delle aspettative. Lo hja detto il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto scrivendo su Facebook. Sempre nello stesso post, Szijjarto ha condannato Bruxelles in quanto "continua a incoraggiare la migrazione verso l'Europa "ponendo non solo rischi culturali e di sicurezza, ma anche gravi rischi epidemiologici. Szijjarto ha concluso ribadendo la contrarietà dell'Ungheria a "qualsiasi idea che porti agli Stati Uniti d'Europa" ma ha commentato come eccellente lo sviluppo della cooperazione bilaterale tra il suo paese e il Portogallo e che questa "non sarà certo rovinata dallo scontro delle nostre squadre di calcio agli europei, si spera davanti agli spettatori".(Vap)