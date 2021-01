India: stampa, varie ipotesi per celebrazione Festa Repubblica dopo rinvio visita Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la rinuncia del primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, a presenziare alla Festa della Repubblica indiana, sono tre le possibili alternative per la celebrazione del 26 gennaio. Lo ipotizza il quotidiano “The Times of India”. La prima ipotesi è la scelta di un altro ospite. Ci sono due precedenti. Nel 2013 l’allora sultano dell’Oman Qabus bin Said al Said, declinò l’invito all’ultimo momento e fu sostituito dal re del Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Nel 2019 l’ospite fu il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ma secondo le indiscrezioni l’invito gli fu porto con poco preavviso perché era stato previsto di invitare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La seconda possibilità, considerata anche la più probabile, è che quest’anno non ci sia un ospite speciale. Questa circostanza si è già verificata tre volte in passato: nel 1952, nel 1953 e nel 1966. Inoltre, in quattro occasioni ci sono stati diversi ospiti: due nel 1956, 1968 e 1974 e dieci nel 2018 (i leader dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico). L’ultima opzione è un ridimensionamento complessivo delle celebrazioni, la cui organizzazione sta mettendo sotto pressione il governo, sia a causa dell’epidemia di coronavirus sia delle proteste degli agricoltori in corso da settimane a Nuova Delhi contro tre recenti leggi di riforma del commercio agricolo. (segue) (Inn)