India: stampa, varie ipotesi per celebrazione Festa Repubblica dopo rinvio visita Johnson (2)

- La Festa della Repubblica cade nel giorno dell’entrata in vigore, il 26 gennaio 1950, della Costituzione repubblicana, adottata dall’Assemblea costituente indiana il 26 novembre 1949. Il 26 gennaio è stato scelto anche perché quel giorno, nel 1930, venne dichiarata l’indipendenza, dal Congresso nazionale indiano (Inc), in contrapposizione allo status di dominio offerto dalla corona britannica. L’India ottenne effettivamente l’indipendenza il 15 agosto 1947 dopo le lotte del movimento indipendentista. Nel giorno della Repubblica in ogni parte del Paese vengono organizzate parate, spettacoli acrobatici e rappresentazioni. Il cuore dei festeggiamenti è rappresentato dalla parata militare e civile che si svolge nella capitale, alla presenza dei più importanti leader politici nazionali e, tradizionalmente, di un leader straniero. L’anno scorso l’ospite fu il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. (segue) (Inn)