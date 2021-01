India: stampa, varie ipotesi per celebrazione Festa Repubblica dopo rinvio visita Johnson (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Downing Street ha annunciato l’altro ieri il rinvio della visita di Johnson a Nuova Delhi a causa della difficile situazione del Regno Unito dovuta al coronavirus. Il primo ministro britannico ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo indiano, Narendra Modi, per comunicargli la notizia ed “esprimere il suo rammarico”. Il premier indiano, stando a un comunicato di Nuova Delhi, ha espresso la sua comprensione e i due hanno parlato della cooperazione in materia di vaccini e delle potenzialità di sviluppo della relazione bilaterale nel contesto post Covid e post Brexit. Il mese scorso il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, ha incontrato a Nuova Delhi l’omologo Subrahmanyam Jaishankar per preparare la trasferta di Johnson. I due ministri hanno concordato di dare la priorità alla definizione di “un’ambiziosa tabella di marcia” per lo sviluppo delle relazioni, la cui adozione formale era stata prevista proprio in occasione della visita di Johnson. (Inn)