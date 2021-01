Ue: Amendola, entrata in vigore nuovo Qfp prevista per febbraio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’entrata in vigore del nuovo quadro finanziario pluriannuale (Qfp) dell’Ue avverrà prevedibilmente nel febbraio del 2021. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, nel suo intervento davanti alle commissioni Esteri e Unione europea del Senato sugli esiti del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Il ministro ha evidenziato che il Consiglio europeo di dicembre ha risolto la questione della condizionalità sullo stato di diritto, superando il veto di Ungheria e Polonia “senza modificare la proposta di regolamento” per l’istituzione di un regime generale in questo ambito “voluto da tutti gli Stati membri”. La Commissione europea adotterà quindi le linee guida su come applicare la condizionalità, ha annunciato il ministro, in quanto il regolamento sullo stato di diritto “è parte integrante del nuovo piano di spesa“. Amendola ha sottolineato infine l’importanza dell’approvazione del nuovo bilancio soprattutto dell’aver evitato l’esercizio provvisorio. (Res)