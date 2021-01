Usa-Ue: Amendola, da presidenza Biden nuove prospettive di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova presidenza di Joe Biden negli Stati Uniti aprirà nuove prospettive sulla base della stretta relazione transatlantica sempre difesa dall’Italia. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, nel suo intervento davanti alle commissioni Esteri e Unione europea del Senato sugli esiti del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Amendola ha parlato dell’elezione di Biden come di un momento importante, “dopo gli attacchi intollerabili” visti ieri al Congresso statunitense. Il ministro ha parlato quindi della recente intesa tra Ue e Cina sugli investimenti, evidenziando che rappresenta “anche un banco di prova” per collaborazione con nuova amministrazione Usa che vede nei rapporti con Pechino un aspetto essenziale.(Res)