Speciale energia: Algeria si aspetta prezzi del petrolio sopra i 50 dollari nel primo semestre 2021

- L'Algeria si aspetta che i prezzi del petrolio rimangano stabilmente sopra i 50 dollari nella prima metà del 2021. Lo ha detto il ministro dell'Energia algerino, Abdelmadjid Attar, alla riunione del 13esimo Comitato ministeriale Opec+ per discutere del piano per una possibile riduzione della produzione a partire da febbraio. Il ministro algerino ha dichiarato che "i prezzi del petrolio potrebbero raggiungere almeno 50 dollari nei primi sei mesi del 2021". Attar ha sottolineato che l'Opec+ ha preso molte decisioni per preservare i prezzi, "il che ha creato stabilità, dal momento che il Brent ha registrato 52 dollari e il petrolio greggio algerino (il greggio sahariano) ha superato i 50 dollari". In base ai dati attuali, ha proseguito l’esponente del governo di Algeri, è consigliabile non aumentare la produzione nel mese di febbraio, in modo da non influire sui mercati. Attar ha sottolineato che "la valutazione dei risultati delle decisioni prese è importante per tutti i paesi Opec+", aggiungendo "a novembre è stato approvato un aumento della produzione di due milioni di barili per il 2021, e di 500 mila barili durante il mese in corso”. L'Algeria, membro dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), produce circa 1,2 milioni di barili al giorno di greggio. (Ala)