Speciale energia: Portogallo, nel 2020 il 59 per cento dei consumi elettricità da fonti rinnovabili

- Le energie rinnovabili hanno nuovamente dominato il consumo di elettricità in Portogallo nel 2020, coprendo il fabbisogno del 59 per cento delle famiglie e delle imprese nell'intero anno. Secondo i dati forniti da Reti energetiche nazionali (Ren), questa cifra rappresenta otto punti percentuali in più rispetto all'anno precedente. L'energia idroelettrica ed eolica ha rappresentato il 25 per cento del consumo totale di energia elettrica, la biomassa il 7 per cento e la solare fotovoltaica il 2,6 per cento. Nell'anno della pandemia di Covid-19, segnato da periodi di confinamento diffuso, telelavoro e crisi economica, il consumo di energia elettrica è sceso ai minimi del 2005: 48.800 GW all'ora, il 3,1 per cento in meno rispetto al 2019. (Spm)