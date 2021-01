Speciale energia: nucleare, per Wwf necessario assicurare trasparenza, partecipazione e garanzie di controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A oltre 30 anni dal referendum che chiuse il nucleare in Italia, e a quasi 10 anni dalla netta e saggia reiterazione della volontà popolare di non avere impianti nucleari nel nostro Paese, si avvia formalmente il percorso che dovrebbe individuare la sede del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi. Proprio le scorie che l'energia nucleare produce inevitabilmente, nel suo ciclo, furono tra i principali motivi del rifiuto dell'energia nucleare stessa. Ciò nonostante, la gestione della pesante eredità di un passato ormai remoto richiede soluzioni che garantiscano la salute e l'ambiente: alcuni secoli per le scorie di seconda categoria, e alcune centinaia di migliaia di anni per i rifiuti di terza categoria". E' quanto si legge in una nota del Wwf. "È doverosa una assunzione di responsabilità nella gestione dell'ultima fase dell'uscita del nucleare, senza far ricadere questo compito sulle prossime generazioni. Proprio in quest'ottica viene da chiedersi se si sia fatto il giusto approfondimento su una soluzione europea che potesse consentire al nostro Paese di gestire le scorie delle centrali insieme a quelle di altri Paesi che hanno scelto di continuare ad usare l'energia nucleare e si troveranno a gestire quantità di scorie molto maggiori di quelle italiane". (Com)