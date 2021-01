Speciale energia: Ucraina, riprese da inizio gennaio importazioni elettricità dalla Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha ripreso le importazioni di elettricità dalla Bielorussia nel gennaio 2021. Lo ha reso noto la compagnia energetica nazionale Ukrenergo, in un documento ripreso dall'agenzia d stampa "Ukrinform". "In particolare, l'importazione di energia elettrica dalla Bielorussia è iniziata alle ore 01:00 del 3 gennaio ed è stata pari a 3.450 MWh. Lunedì 4 gennaio le importazioni dalla stessa direzione sono durate tutto il giorno e sono state pari a 3.960 MWh. Non ci sono importazioni dalla Russia", si legge nella nota di Ukrenergo. (Rum)