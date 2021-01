Germania: corsa a presidenza Cdu, per Merz il partito necessita di “una guida chiara” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Merz, la Cdu è “a prima vista” ben posizionata per le elezioni di settembre, poiché nei sondaggi è stabile tra il 36 e il 38 per cento. Ciò riflette “l'approvazione della popolazione per la gestione della crisi” del coronavirus da parte del governo federale, “soprattutto da parte della cancelliera” Merkel. L'esponente della destra della Cdu aggiunge che “i tempi di crisi sono tempi del governo, più precisamente i tempi dei capi di governo, a condizione che convincano la maggioranza della popolazione all'unità di azione. È il caso di Angela Merkel”. Tuttavia, avverte Merz, “senza il coronavirus, la situazione sarebbe completamente diversa”. Inoltre, dopo la crisi sarà “come prima” della pandemia: in Germania, vi saranno “altri temi all'ordine del giorno”, le critiche contro il governo “torneranno a crescere”, così come “il numero dei conflitti politici”. È, dunque, “più probabile” che per la Cdu la posizione di partenza in vista delle elezioni sia quella del 2019, più che del 2020, “anno di eccezione”. Alle elezioni europee di due anni fa, ricorda Merz, la Cdu e la sua alleata Unione cristiano-sociale (Csu) ottennero con il 28,9 per cento il risultato peggiore dal primo voto per il rinnovo del Parlamento europeo nel 1979. Inoltre, alle ultime elezioni federali tenute in Germania nel 2017, Cdu e Csu crollarono al minimo storico del 32,9 per cento. (segue) (Geb)