Germania: corsa a presidenza Cdu, per Merz il partito necessita di “una guida chiara” (3)

- Secondo Merz, negli ultimi 30 anni, la Cdu ha perso circa la metà dei suoi iscritti. In tale contesto, “un felice continuate così è tanto inappropriato quanto la vaga pretesa di occupare il centro in qualsiasi momento, anzi di essere qualcosa come il centro per eccellenza”. Per l'esponente della destra della Cdu, il centro è diventato “confuso”, e vi sono parecchi indecisi valutano diverse opzioni per il voto, ma “quasi certamente” non l'Unione cristiano-democratica. Secondo Merz, “il senso della misure e la moderazione” sono sempre state una caratteristica della Cdu e “deve restare così”. Tuttavia, prima che inizi la campagna elettorale per il voto di settembre, il partito “deve chiarire alcune questioni fondamentali”. Al riguardo, per Merz vi sono tre argomenti principali che la Cdu deve “padroneggiare in maniera convincente in termini di contenuto e personale”. (segue) (Geb)