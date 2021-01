Germania: corsa a presidenza Cdu, per Merz il partito necessita di “una guida chiara” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In primo luogo, si tratta del “megatema del cambiamento climatico”. Se in Germania la prossima estate dovesse essere troppo secca come quella del 2020, la questione potrebbe divenire l'argomento dominante della campagna elettorale. Al riguardo, Merz osserva: “La Cdu ha la politica ambientale e l'economia di mercato nel suo bagaglio tradizionale, come nessun altro partito in Germania”. Tuttavia, a oggi il partito non è riuscito dimostrare agli occhi di un pubblico sensibile all'ambiente che “soltanto un'economia di mercato ecologicamente rinnovata può raggiungere entrambi gli obiettivi, vale a dire un'efficace protezione del clima e, anche in futuro, la prosperità per tutti”. Per Merz, la protezione del clima passa, quindi, per “una via migliore della regolamentazione in costante aumento, dalle restrizioni della nostra libertà, dei divieti, della tutela e delle istruzioni” del governo federale al popolo tedesco. (segue) (Geb)