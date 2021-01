Germania: corsa a presidenza Cdu, per Merz il partito necessita di “una guida chiara” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda questione è “il modo specifico” in cui la Cdu intende “organizzare la necessaria coesione” della società tedesca sul piano “sociale, materiale, culturale e intergenerazionale”. Al riguardo, Merz evidenzia: “Evocare la coesione è una cosa, renderla effettivamente possibile è molto più complesso”. La crisi del coronavirus ha “aumentato gli squilibri nella popolazione e nessun sistema di previdenza sociale è preparato per il periodo successivo ai baby boomer”. A porre ulteriori sfide per la società concorrono “l'immigrazione e l'integrazione”. Prima delle elezioni, continua Merz, la Cdu deve discutere della politica economica, “soprattutto trattare in modo equo con le giovani generazioni”. Con i giovani tedeschi deve essere redatto un patto sociale che dia loro “una prospettiva”, soprattutto dopo la pandemia del coronavirus e “nonostante i debiti elevati” contratti dallo Stato per finanziare la risposta alla crisi. (segue) (Geb)