Germania: corsa a presidenza Cdu, per Merz il partito necessita di “una guida chiara” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, vi è “il futuro dell'Europa”. Al riguardo, Merz si chiede: “Possiamo e riusciamo noi europei a svolgere un ruolo nel diagramma globale delle forze e quale contributo dovrebbe essere disposta a dare la Germania secondo la Cdu?”. Segue un'ulteriore domanda: “Qual è l'obiettivo generale della capacità dell'Europa di agire, tecnologicamente, economicamente, ecologicamente e in termini di sicurezza? Vogliamo giocare la Champions League o il campionato locale?”. Per Merz, questi interrogativi richiederanno risposte da parte della politica nel prossimo futuro. Dato l'elevato livello di debito pubblico raggiunto dalla Germania, “non è più possibile avere tutto in una volta, quindi è necessario stabilire delle priorità”. La Cdu è stata ampiamente risparmiata da tali considerazioni negli ultimi anni, perché “in caso di dubbio c'erano abbastanza fondi per tutto”. Per Merz, “ora il tempo sta finendo” ed è, quindi, “necessaria la responsabilità della leadership politica, anche e soprattutto dopo la crisi”. (Geb)