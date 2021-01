Usa: Fbi chiede aiuto ai cittadini per individuare gli autori dell’assalto al Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha fatto appello ai cittadini perché lo aiutino a rintracciare gli individui che hanno “attivamente istigato la violenza” ieri a Washington, dove un nutrito gruppo di sostenitori del presidente Donald Trump ha fatto irruzione nel Campidoglio durante la sessione del Congresso per la ratifica dell’elezione di Joe Biden alla Casa Bianca. Lo si legge in un comunicato del Bureau, che fa sapere che accetterà “soffiate” così come immagini e video degli episodi di violenza. “Il nostro obiettivo è di preservare il diritto costituzionale dei cittadini a protestare proteggendo tutti da violenze e altre attività criminali”, riferisce l’Fbi. Quattro persone hanno perso la vita a seguito dei disordini di ieri, inclusa una donna colpita da arma da fuoco all’interno del Campidoglio. Il capo del dipartimento di polizia metropolitano Robert Contee ha dichiarato in conferenza stampa che durante le violenze sono rimasti feriti anche 14 agenti, due dei quali ricoverati in ospedale. La polizia ha effettuato 52 arresti, quattro per possesso illegale di armi e uno per possesso di armi proibite. Ventisei degli arresti sono stati effettuati sul colle del Campidoglio. (Nys)