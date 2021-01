Puglia: Emiliano, primi in Italia per spesa fondi europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Puglia è stata capace dunque, in piena pandemia, di riprogrammare la spesa dei fondi per dare vita ad una manovra finanziaria anticiclica i cui risultati, in termini di Pil, sono stati certificati dall'Istat solo pochi giorni fa. Dobbiamo continuare così – ha concluso Emiliano - in una corsa di squadra che ci veda protagonisti affidabili e puntuali, perché tutto possa diventare normalità e non più eccezione". "È il volume di risorse più grande che un'Autorità pubblica italiana sia riuscita a governare con efficienza e puntualità — osserva il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio e alla Programmazione unitaria, Raffaele Piemontese — e riflette il vigore dell'impulso politico che l'Amministrazione Emiliano ha indirizzato sulle infrastrutture, sulla formazione e, in particolare, sulla politica industriale promossa attraverso diversi strumenti regionali rivolti agli investimenti e al contrasto alla crisi: un sostegno che speriamo risulterà decisivo per resistere ai colpi della crisi della pandemia, cogliere ogni occasione per riprendere la corsa interrotta dal Covid-19 e proseguire nei prossimi mesi con l'arrivo di ulteriori risorse provenienti dalle nuove dotazioni previste sul Next Generation Eu e sulle altre risorse comunitarie e nazionali". "L'osservazione completa dei risultati raggiunti da tutto il sistema pubblico nazionale — aggiunge Piemontese — rafforza l'indirizzo politico già espresso dal presidente Emiliano alla fine dell'anno scorso circa l'impegno e l'attenzione che pretendiamo verso la comunità pugliese, in questi giorni in cui si determina l'assegnazione delle nuove risorse dei fondi strutturali europei del ciclo 2021-2027". (Ren)