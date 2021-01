Israele: Rivlin esorta popolazione a non seguire esempio Usa nelle divisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente israeliano, Reuven Rivlin, ha invitato gli israeliani a non cadere vittima dei tipi di divisioni che ieri hanno portato all'attacco al Campidoglio degli Stati Uniti. "Dobbiamo garantire che, anche se le lacune sono profonde, la nostra democrazia ci proteggerà come popolo, come società e come Stato", ha affermato. “Le immagini dei disordini da Capitol Hill sono scioccanti. Ricordano a tutti noi che la democrazia, anche quando è forte e profondamente radicata, non è scontata", ha aggiunto. Rivlin si è congratulato con il presidente eletto Joe Biden per la certificazione della sua vittoria da parte del Congresso degli Stati Uniti. Le dichiarazioni del presidente arrivano poco prima che in Israele entri in vigore una nuova serrata alla luce di un crescente focolaio di coronavirus. “Invito tutti i leader pubblici - in tutte le città, di tutti i settori della società, leader politici e leader spirituali, sindaci, capi delle organizzazioni della società civile - per favore, fate il vostro dovere e fermate la minaccia dell'anarchia. Il blocco, con tutte le sue restrizioni decise dal governo, si applica a tutti noi", ha concluso.(Res)