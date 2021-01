Municipio Roma IV: Lega, nostro territorio lasciato senza piano investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assurdamente il nostro territorio è stato lasciato senza un piano investimenti. Contrariamente a quanto accaduto per tutti gli altri municipi di Roma, il nostro, per altro uno tra i più difficili della Capitale, è privo di un piano investimenti". Lo dichiara in una nota Roberto Santoro capogruppo Lega in Municipio IV. "Il problema è dovuto ai ritardi del Campidoglio nel recepire le richieste degli uffici municipali. Ancora una volta i cittadini pagano l'inefficienza di questa amministrazione, sia a livello centrale che municipale, dove siamo senza guida da circa un anno per via della sfiducia alla presidente Della Casa, ad opera dello stesso M5s - spiega -. Pretendiamo che la giunta comunale si faccia immediatamente carico di sanare questa indecente mancanza così da poter offrire al nostro territorio un piano investimenti credibile che affronti al meglio le criticità dei nostri quartieri", conclude. (Com)