Covid: Amendola, serve massimo coordinamento Ue su piano vaccinazioni

- L’Italia è il primo Paese dell’Ue per dosi di vaccino somministrate in proporzione alla popolazione, ma serve ancora un impegno costante e un forte coordinamento tra tutti gli Stati membri. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, nel suo intervento davanti alle commissioni Esteri e Unione europea del Senato sugli esiti del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Secondo Amendola, serve un forte coordinamento sul piano di vaccinazione contro il Covid-19 sia a livello Ue che tra Stato e regioni. “Il nostro Paese svolgerà un ruolo centrale anche nel quadro dell’esercizio della presidenza del G-20”, ha affermato il ministro, ricordando anche l’importanza del summit globale sulla salute che sarà ospitato dall’Italia nel mese di maggio. (Res)