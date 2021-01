Cultura: Mollicone (Fd'I), Sciascia fu simbolo di libertà, ha saputo dire tante verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani ricorreranno i 100 anni dalla nascita di Leonardo Sciascia. È stato un grande scrittore ma, soprattutto, un simbolo di libertà. Un simbolo della 'sicilitudine', che ha raccontato la sua terra e il proprio radicamento in opere meravigliose come 'Il consiglio d'Egitto', 'Le parrocchie di Regalpietra' e 'Gli zii di Sicilia'. Venne omaggiato anche da Borges, con cui ebbe contatti". Così su Facebook il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura, deputato Federico Mollicone. "Fu uomo coraggioso - prosegue Mollicone - denunciò da comunista le contiguità fra Partito comunista e Dc in Sicilia, lasciando il ruolo da consigliere comunale a Palermo; denunciò le connessioni fra Pci e il terrorismo di sinistra finanziato dai sovietici, tanto che venne querelato da Berlinguer; anticipò il supporto finanziario e logistico che l'Urss inviava alle reti del terrorismo brigatista e internazionale. Tracciò un solco col suo passato comunista venendo eletto nel 1979 alla Camera con le liste dei Radicali, per difendere la libertà e contrastare il giustizialismo dei 'professionisti dell'antimafia'. Raccontò che l'allora segretario del Pci gli aveva confidato di 'essere a conoscenza di certi rapporti del terrorismo italiano con la Cecoslovacchia', testimoniando il diretto coinvolgimento del mondo sovietico nella stagione del terrorismo. Anticipò di anni le prove documentali che vennero riversante nell'archivio della commissione Impedian che la procura di Bologna ha prima ignorato e poi archiviato. Fu un esploratore delle pagine più inquiete della nostra Storia, dalla dominazione spagnola, all'Inquisizione all' 'affaire Moro' su cui scrisse un'opera. Un personaggio unico e magistrale sia sul piano letterario che politico: ha saputo dire tante, indicibili, verità", conclude Mollicone.(Ren)