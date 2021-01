Polonia: scuola, oggi incontro al ministero dell'Istruzione per valutare il ritorno in classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spetta alla direzione del ministero dell'Istruzione e della scienza polacco decidere la data di ritorno a scuola degli studenti dalla prima alla terza elementare dopo la pausa invernale. Lo ha affermato il viceministro dell'Istruzione Wlodzimiersz Bernacki a "Radio 24", aggiungendo che è previsto un incontro in giornata su questo argomento ma che la decisione dipenderà dal numero di nuovi casi. Bernacki ha sottolineato che la decisione deve essere presa in anticipo in modo che scuole, famiglie e personale scolastico possano prepararsi al rientro a scuola. (Vap)