Scuola: assessore Trasporti Roma, più autobus, linee e orari differenziati per riapertura

- Più autobus, programmazione delle linee e orari differenziati per tutte le attività cittadine. Sono i tre aspetti principali del piano trasporti di Roma per la riapertura delle scuole. Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma Pietro Calabrese, rilanciando una sua intervista al "Messaggero". "Solo con Atac abbiamo messo su strada fino a 1500 corse in più a cui si aggiungono altre 700 corse gestite da Astral - spiega l'assessore -. Per Roma parliamo quindi di 2.200 corse in più al giorno. Abbiamo chiesto inoltre di differenziare gli orari di ministeri, uffici pubblici statali e grandi aziende private. Per farlo serve un'ordinanza della Regione Lazio che ha già accolto la nostra istanza. Tutti devono fare la loro parte per rispondere all'emergenza e garantire un servizio di tpl adeguato".(Rer)