Roma: Politi (Lega), fallimento piano rom, milioni di euro spesi per nulla

- "È conclamato ormai il fallimento del piano rom della sindaca Raggi: milioni di euro spesi per nulla. Sanno di beffa per i romani, gli ulteriori avvisi pubblici necessari a collocare le famiglie rom. I campi sono ancora aperti e nessun problema è in via di risoluzione, si continua solo a spendere soldi per chi nulla aggiunge alla nostra città". Lo dichiara in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea capitolina. (Com)