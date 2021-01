Speciale energia: Opec+, lievi aumenti produzione per Russia e Kazakhstan, Riad annuncia tagli volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di Petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia, nota come alleanza Opec+ hanno raggiunto un accordo per aumentare leggermente la produzione a febbraio e marzo, ma solo in Russia e Kazakistan. I tagli della produzione petrolifera frutto dell’accordo raggiunto lo scorso aprile 2020 nel pieno della pandemia di Covid-19 verranno allentati leggermente passando dagli attuali 7,2 milioni di barili al giorno ai 7,05 barili di febbraio e ai 7, 05 milioni di barili nel mese di marzo, secondo quanto riferisce la dichiarazione finale diffusa al termine della prima riunione ministeriale dell’alleanza del 2021. L'Arabia Saudita ha invece annunciato che apporterà ulteriori tagli alla sua produzione petrolifera. Secondo quanto dichiarato in una conferenza stampa dal ministro dell’Energia saudita, Abdulaziz bin Salman, i tagli volontari della produzione di petrolio non sono correlati a questioni di domanda, ma rappresentano una misura preventiva adottata dal Paese del Golfo per mantenere in equilibrio i mercati petroliferi. In base a quanto riferito dal ministro dell’Energia di Riad, il regno contribuirà con un taglio volontario della produzione di petrolio di un milione di barili al giorno oltre le quote Opec+ richieste a febbraio e marzo, mentre altri membri Opec+ taglieranno ulteriormente 425 mila barili al giorno nello stesso periodo. (Res)