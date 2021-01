Brexit: consumatori europei colpiti da tariffe e oneri doganali per acquisti dal Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi consumatori residenti nell'Unione europea stanno lamentando un deciso aumento dei prezzi (in alcuni casi del 100 per cento) per beni provenienti dal Regno Unito, a causa di tariffe e oneri doganali dovuti alla nuova burocrazia necessaria per far varcare alle merci il "nuovo" confine dopo l'entrata in vigore della Brexit. Seppur l'accordo commerciale infatti prevede non vi siano dazi tra i due mercati rimane comunque la questione dell'Iva, e delle tariffe che le compagnie di spedizione applicano per riscuoterla e girarla all'agenzia delle dogane del Paese dove il carico è diretto. Tariffe che, in alcuni casi, possono arrivare anche a 4-5 volte il costo dell'Iva stessa. Per tali motivi alcune aziende britanniche, tra cui ad esempio la storica catena di prodotti alimentari di lusso Fortnum&Mason o la catena di grandi magazzini John Lewis, hanno sospeso a tempo indeterminato tutti gli ordini verso l'Unione europea, mentre altre (come Amazon UK) hanno iniziato ad applicare una politica di "deposito preventivo" a tutti coloro che ordinino prodotti dal Regno Unito verso l'Ue e viceversa, allo scopo di coprire le spese aggiuntive necessarie a far attraversare la frontiera alla spedizione. (Rel)