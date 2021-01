Trasporto aereo: Lutfhansa utilizza i propri aerei come garanzie per i prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alla crisi del coronavirus, da cui è stato gravemente colpito, il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, ha utilizzato otto aerei tra Airbus A350 e A320 della propria flotta come garanzie per ottenere prestiti. È quanto comunicato dalla stessa azienda. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, nella seconda metà del 2020, Lufthansa ha ottenuto finanziamenti per circa 500 milioni di euro da banche, fondi pensione e investitori aziendali, in particolare da Europa e Asia. Dopo essere stata salvato dal fallimento con l'intervento del governo federale, che ha stanziato aiuti di Stato per nove miliardi di euro, il gruppo ha collocato obbligazioni per 1,6 miliardi di euro. Il piano di salvataggio ha comportato l'ingresso dello Stato in Lufthansa, con una quota del 25,1 per cento. L'obiettivo dell'azienda è ora ridurre al più presto possibile partecipazione statale e i prestiti dai tassi di interesse in aumento. Alla fine del terzo trimestre del 2020, Lufthansa stimava la propria liquidità a 10,1 miliardi di euro. (Geb)